Мартин Фриман и Рейчел Бенаисса создадут продюсерскую компанию

Мартин Фриман («Черная Пантера») и актриса, продюсерка и сценаристка Рейчел Бенаисса («Нормальные люди», «Сентябрь говорит») создадут свою продюсерскую компанию One Trick Poné. Об этом сообщает Deadline.
Работу над компанией пара начнет с двух проектов — полнометражного фильма «Величайший», сценаристом и режиссером которого выступает датская постановщица Жанетт Нурдаль, и короткометражки «A Tiny Thing» Мэттью Стерлинга.
«Мы очень рады сообщить о создании нашей продюсерской компании One Trick Poné. Истории, которые мы хотим рассказать, могут быть забавными, трагичными и даже неприятными, но всегда искренними и захватывающими.
Компания станет инструментом для развития нашей собственной работы, а также средством сотрудничества с интересными и оригинальными авторами, как известными, так и новыми», — рассказали Фриман и Бенаисса.