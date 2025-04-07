Причиной смерти Паши Техника стала легочная инфекция

Ранее исполнителя ввели в искусственную кому в больнице, куда он попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писали, что недавно он получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей.