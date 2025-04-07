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Причиной смерти Паши Техника стала легочная инфекция

Сегодня в 11:35
Фото: «Плюшки»/YouTube

Официальной причиной смерти Паши Техника назвали легочную инфекцию. Об этом сообщил менеджер артиста Марк Яровный со ссылкой на врачей тайской клиники, где скончался рэпер.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал Яровный в своем телеграм-канале.

Хип-хоп-артист, настоящее имя которого Павел Ивлев, ушел из жизни 4 апреля в возрасте 40 лет. Сотрудники клиники отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Незадолго до этого проект «Выжившие» сообщал, что Технику «резко стало» плохо и его реанимировали.

Ранее исполнителя ввели в искусственную кому в больнице, куда он попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писали, что недавно он получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей.

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