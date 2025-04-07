Причиной смерти Паши Техника стала легочная инфекция

Официальной причиной смерти Паши Техника назвали легочную инфекцию. Об этом сообщил менеджер артиста Марк Яровный со ссылкой на врачей тайской клиники, где скончался рэпер.
«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал Яровный в своем телеграм-канале.
Хип-хоп-артист, настоящее имя которого Павел Ивлев, ушел из жизни 4 апреля в возрасте 40 лет. Сотрудники клиники отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Незадолго до этого проект «Выжившие» сообщал, что Технику «резко стало» плохо и его реанимировали.
Ранее исполнителя ввели в искусственную кому в больнице, куда он попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писали, что недавно он получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей.