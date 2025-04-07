Вуди Харрельсон не смог сняться в третьем сезоне «Белого лотоса» из‑за отпуска с семьей

Вуди Харрельсон не снялся в третьем сезоне «Белого лотоса» из‑за семейного отпуска.
Ранее продюсер сериала Дэвид Бернард рассказывал, что вел переговоры с актером о роли Рика Хатчетта, но ему пришлось покинуть «Белый лотос» из‑за конфликтов в расписании. Тогда его заменил Уолтон Гоггинс из «Фоллаута».
Однако сейчас Харрельсон рассказал другую версию: «Я был готов сниматься в „Белом лотосе“ и был очень взволнован. К сожалению, график производства сместился и совпал с заранее запланированным семейным отпуском, что вынудило меня принять крайне тяжелое решение».
Третий сезон «Белого лотоса» завершился 6 апреля 90-минутным эпизодом, самым длинным в истории сериала. В актерский состав третьего сезона вошли Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Кэрри Кун («Оставленные»), Лесли Бибб («Железный человек»), а также тайская певица Лиса из Blackpink.
HBO уже продлила на четвертый сезон сериал «Белый лотос». Производство начнется в 2026 году.