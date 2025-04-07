Вуди Харрельсон не смог сняться в третьем сезоне «Белого лотоса» из‑за отпуска с семьей

Однако сейчас Харрельсон рассказал другую версию: «Я был готов сниматься в „Белом лотосе“ и был очень взволнован. К сожалению, график производства сместился и совпал с заранее запланированным семейным отпуском, что вынудило меня принять крайне тяжелое решение».