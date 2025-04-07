Бывшая редакция «Ножа» запустила новое научпоп-медиа «Пчела»

В России появилось новое информационно-развлекательное издание «Пчела». Его запустила экс-главред журнала «Нож» Таня Коэн вместе с частью редакции, покинувшей издание в декабре 2024 года.
Концепция «Пчелы» описывается как «все для психологического комфорта и пользы читателя». Материалы издания расскажут с опорой на науку, как понять себя, выстроить отношения и оставаться в хорошем настроении. Помимо полезного научпопа, на сайте публикуются тесты, рекомендации фильмов и музыки, интервью с культурными героями, тревел-гиды и статьи по истории.
По словам Коэн, журналисты хотят вернуть лучшее, что было в российском медиапространстве в нулевые ― десятые, ― веселый тон-оф-войс, голоса живых героев и здравомыслие без назидательности.
«За последние годы мы устали думскроллить и читать о том, что хорошо и что плохо (ставьте лайк, если вы тоже). Хотелось, чтобы кто‑то подумал не только о судьбах мира, моральных дилеммах, безумных трендах, но и о маленьких нас с вами. Мысль о реальных потребностях человека как раз легла в основу концепта „Пчелы“. Мы сделали комфортный уголок интернета, где читателю одновременно полезно, весело и есть над чем подумать, где ему не приходится пить антидепрессанты и анксиолитики в качестве расплаты за потребление журналистского контента», ― отметила она.
В декабре 2024 года Татьяна Коэн сообщила о полной смене редакционного состава «Ножа», включая ее саму ― главреда. Причин этих изменений она не уточнила.