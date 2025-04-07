Бывшая редакция «Ножа» запустила новое научпоп-медиа «Пчела»

«За последние годы мы устали думскроллить и читать о том, что хорошо и что плохо (ставьте лайк, если вы тоже). Хотелось, чтобы кто‑то подумал не только о судьбах мира, моральных дилеммах, безумных трендах, но и о маленьких нас с вами. Мысль о реальных потребностях человека как раз легла в основу концепта „Пчелы“. Мы сделали комфортный уголок интернета, где читателю одновременно полезно, весело и есть над чем подумать, где ему не приходится пить антидепрессанты и анксиолитики в качестве расплаты за потребление журналистского контента», ― отметила она.