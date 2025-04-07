В Петербурге спасли четырех детенышей тюленей

Фонд друзей балтийской нерпы спас за трое суток четырех детенышей тюленей. Об этом говорится в группе фонда «ВКонтакте».
Утром 5 апреля центр помощи морским млекопитающим принял молодую самку тюленя, которую нашли у Яхтенного моста. По словам активистов, она была «очень слабенькая и замученная».
Вечером того же дня в центр привезли еще двух серых тюленей ― одну из Серово, а второго с мыса Стирсуден. «Тюленята длинные, но тощие», ― отметили зоозащитники.
Утром 7 августа к ним приехал еще один тощенький тюлененок ― из Усть-Луги. Его забрали с берега сотрудники дружественной фонду компании «Велесстрой».
Как отмечает РИА «Новости», с начала года в Петербурге спасли уже более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей. Их направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим.
Центр работает с 2014 года в Репино на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». За время работы там помогли более чем 200 ластоногим. Специалисты центра наблюдают за состоянием животных и готовят их к возвращению в естественную среду.