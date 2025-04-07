Джек Блэк спародировал My Chemical Romance в новом выпуске «SNL»

«Когда я был маленьким мальчиком, мои родители взяли меня на Ямайку на школьные весенние каникулы./Они сказали: „Приходи в бассейн“, но я остался в комнате с моими графическими романами, чтобы я мог мастурбировать», — пел Блэк, катаясь по пляжу на платформе Black Parade, украшенной ямайским флагом.