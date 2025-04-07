Джек Блэк спародировал My Chemical Romance в новом выпуске «SNL»

Джек Блэк исполнил регги-пародию на песню My Chemical Romance «Welcome to the Black Parade» на шоу «Saturday Night Live».
Он появился в трехминутном скетче «Парень-гот на каникулах», в котором сыграл вокалиста группы Джерарда Уэя. Блэк исполнил пародийную песню в стиле регги при участии Кенана Томпсона и Эго Нводим. Главную роль парня-гота в скетче исполнил Майкл Лонгфелло.
«Когда я был маленьким мальчиком, мои родители взяли меня на Ямайку на школьные весенние каникулы./Они сказали: „Приходи в бассейн“, но я остался в комнате с моими графическими романами, чтобы я мог мастурбировать», — пел Блэк, катаясь по пляжу на платформе Black Parade, украшенной ямайским флагом.
Последний раз Блэк появлялся на «SNL» в 2006 году в качестве музыкального гостя вместе с Tenacious D. Он также был ведущим шоу в 2002, 2003 и 2005 годах.