Второй сезон «Миротворца» выйдет 21 августа

Джеймс Ганн назвал официальную дату выхода второго сезона «Миротворца». Релиз состоится 21 августа.
Режиссер рассказал, что только вчера закончил постпродакшен, и показал кадры из предстоящего сезона, на которых видно, как персонаж Джона Сины поднимает большой палец вверх, бежит, спасая свою жизнь, и врезается в окно, а Леота Адебайо говорит ему: «Теперь ты супергерой».
Несмотря на положительный прием первого сезона, между ним и грядущим сезоном был трехлетний перерыв. Это было связано со сменой руководства в DC, когда Джеймс Ганн и Питер Сафран взялись за перезапуск вселенной.
Проект рассказывает о похождениях Миротворца — тщеславного человека, который верит в мир любой ценой, независимо от того, сколько людей ему придется убить, чтобы добиться его. В актерский состав сериала входят Даниель Брукс, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чуквуди Ивуджи, Стив Эйджи и Роберт Патрик.