Второй сезон «Миротворца» выйдет 21 августа

Режиссер рассказал, что только вчера закончил постпродакшен, и показал кадры из предстоящего сезона, на которых видно, как персонаж Джона Сины поднимает большой палец вверх, бежит, спасая свою жизнь, и врезается в окно, а Леота Адебайо говорит ему: «Теперь ты супергерой».