Продажи российского вина растут на фоне подорожания импортного

К концу февраля 2025 года продажи в России отечественного вина выросли более чем на 20% год к году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Simple, которая занимается импортом алкогольных напитков.
Сильнее всего продажи российского вина в натуральном выражении выросли в ресторанах и гостиницах ― на 92% в первом квартале 2025-го год к году. Продажи через винотеки увеличились на 57%, в розничных сетях ― на 28%.
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», объясняют это подорожанием импортных вин. В результате потребители переключаются на отечественные. В августе 2024 года правительство России повысило ставку на вино из недружественных стран с 20 до 25%.
Снижение конкуренции может негативно сказаться на отрасли, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. К тому же российские виноделы не успевают удовлетворить растущий спрос, что ведет к росту цен на продукцию, отмечает он.
РБК со ссылкой на статистику РАТК сообщает, что за первый квартал 2025 года производство тихих вин в России выросло на 11,5% год к году, игристых вин ― на 15,6%. При этом производство алкогольной продукции в целом (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) сократилось на 26,6%. В РАТК связали снижение объемов производства с ростом ставок акцизов и МРЦ.