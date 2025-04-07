Режиссером адаптации Death Stranding выступит Майкл Сарноски

Создатель «Свиньи» и «Тихое место: День первый» Майкл Сарноски займется написанием сценария и режиссурой адаптации игры Death Stranding для A24, пишет Deadline.
Картина расскажет о событиях, приведших мир к Выходу смерти — катастрофе, вызвавшей появление на Земле ужасающих мертвых существ.
Вместе со знаменитой киностудией, ответственной за «Реинкарнацию» и «Всё везде и сразу», продюсировать проект будет создать видеоигры Хидео Кодзима и компания Square Peg.
Впервые о планах экранизировать Death Stranding стало известно в декабре 2022 года. Тогда продюсером проекта назвали Алекса Лебовичи, а финансировать фильм должна была студия Hammerstone Studios.
Релиз Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года для PS4 и 14 июля 2020-го для ПК. В конце марта 2025-го аудитория игры превысила 20 млн игроков.
В том же месяце Кодзима представил новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach. 10-минутный ролик объясняет, что действие Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после образования Объединенных Городов Америки.