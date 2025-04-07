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В Москве к середине недели выпадет до 100% месячной нормы осадков

Сегодня в 09:15
Фото: Aleksandr Popov/Unsplash

Научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что в Москве снегопад продлится до вторника.

По его словам, снегопад усилится и выпадет от половины до целой месячной нормы осадков. Он также отметил, что снежный покров вырастет до 10–15 сантиметров.

«В воскресенье мощный заряд снега в разных районах. Ночью выпало от 4 до 13 миллиметров. Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится, и даже во вторник как минимум в первой половине дня тоже будет снег», — сказал Вильфанд.

Научный руководитель подчеркнул, что обычно снег накапливается за три зимних месяца, а затем постепенно начинает уменьшаться с первой декады марта. «В нынешнем году ситуация совершенно необычная. В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года», — добавил синоптик.

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