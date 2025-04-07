В Москве к середине недели выпадет до 100% месячной нормы осадков

«В воскресенье мощный заряд снега в разных районах. Ночью выпало от 4 до 13 миллиметров. Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится, и даже во вторник как минимум в первой половине дня тоже будет снег», — сказал Вильфанд.