В Москве к середине недели выпадет до 100% месячной нормы осадков

Научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что в Москве снегопад продлится до вторника.
По его словам, снегопад усилится и выпадет от половины до целой месячной нормы осадков. Он также отметил, что снежный покров вырастет до 10–15 сантиметров.
«В воскресенье мощный заряд снега в разных районах. Ночью выпало от 4 до 13 миллиметров. Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится, и даже во вторник как минимум в первой половине дня тоже будет снег», — сказал Вильфанд.
Научный руководитель подчеркнул, что обычно снег накапливается за три зимних месяца, а затем постепенно начинает уменьшаться с первой декады марта. «В нынешнем году ситуация совершенно необычная. В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года», — добавил синоптик.