Американский стартап возродил вид ужасного волка, вымерший более 10 тысяч лет назад

«Нам не верится, что мы смогли сделать это, и справилась за 18 месяцев. Это хорошее подтверждение грядущих технологий. Мы взяли череп возрастом от 13 тыс. до 73 тыс. лет и сделали щенков. Это просто волшебно», — продолжил он.