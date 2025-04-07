Американский стартап возродил вид ужасного волка, вымерший более 10 тысяч лет назад

Даласская компания Colossal Biosciences объявила, что ей удалось возродить ужасного волка — вид, который обитал в Северной Америке и вымер более 10 тыс. лет назад. Об этом сообщил Time.
Компания успешно вывела трех щенков. Самцы Ромул и Рем родились 1 октября и сейчас весят около 36 килограммов каждый. Самка Кхалиси, названной в честь героини Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», около шести недель. В сериале HBO часто встречаются ужасные волки, в том числе на гербе дома Старков.
«Это наш первый настоящий опыт возрождения вида, и это первый случай, когда вымершее животное вернулось на планету. Это очень здорово», — сказал Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal.
«Нам не верится, что мы смогли сделать это, и справилась за 18 месяцев. Это хорошее подтверждение грядущих технологий. Мы взяли череп возрастом от 13 тыс. до 73 тыс. лет и сделали щенков. Это просто волшебно», — продолжил он.
По словам представителей Colossal, волки живут в экологическом заповеднике площадью более 8 квадратных километров, который был сертифицирован Американским обществом защиты животных и зарегистрирован Министерством сельского хозяйства США.
Как отмечает Time, сотрудники компании смогли выделить ДНК волков из окаменелых фрагментов, хранящихся в музеях. Ученые внесли в геном серого волка Canis lupus несколько мутаций, которые должны были придать исходному животному отличительные черты ужасного волка. Среди них — больший размер и вес, крупные зубы и челюсти, а также белая шерсть. Полученные клетки поместили в яйцеклетки домашних собак. Суррогатными матерями также выступили собаки.
В Colossal Biosciences подчеркивают, что волчата не могут считаться точной копией вымершего ужасного волка, однако они несут его отдельные черты.