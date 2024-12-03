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Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle

Сегодня в 10:07
Фото: Bethesda Softworks/Steam

Студия MachineGames опубликовала релизный трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle. В ролике показали главного героя и персонажей, которые попадутся ему на пути. В трейлер вошли как геймплейные кадры, так и фрагменты кат-сцен.

Действие тайтла развернется в 1937 году ― между событиями фильмов «Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега» и «Индиана Джонс и последний Крестовый поход». Главному герою ― легендарному археологу Индиане Джонсу ― придется отправиться в путешествие по всему миру, чтобы раскрыть одну из величайших тайн человечества.

Indiana Jones and the Great Circle ― эксклюзив Microsoft, поэтому по крайней мере первое время она будет доступна лишь на ПК и Xbox Series X|S. На этих платформах игра появится 9 декабря и с первого дня будет в подписке Game Pass. С 6 декабря начать ее прохождение смогут владельцы премиум-издания.

Разработала игру шведская студия MachineGames, ответственная за серию игр Wolfenstein, начиная с Wolfenstein: The New Order 2014 года. Исполнительным продюсером выступает геймдизайнер Тодд Говард, руководивший разработкой игр The Elder Scrolls и Fallout.

«Афиша Daily» включала Indiana Jones and the Great Circle в список самых ожидаемых игр 2024 года.

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