Индиана Джонс отправляется в путешествие в релизном трейлере Indiana Jones and the Great Circle

Студия MachineGames опубликовала релизный трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle. В ролике показали главного героя и персонажей, которые попадутся ему на пути. В трейлер вошли как геймплейные кадры, так и фрагменты кат-сцен.

Indiana Jones and the Great Circle ― эксклюзив Microsoft, поэтому по крайней мере первое время она будет доступна лишь на ПК и Xbox Series X|S. На этих платформах игра появится 9 декабря и с первого дня будет в подписке Game Pass. С 6 декабря начать ее прохождение смогут владельцы премиум-издания.

Разработала игру шведская студия MachineGames, ответственная за серию игр Wolfenstein, начиная с Wolfenstein: The New Order 2014 года. Исполнительным продюсером выступает геймдизайнер Тодд Говард, руководивший разработкой игр The Elder Scrolls и Fallout.