«Circus Maximus» Трэвиса Скотта стал самым кассовым туром сольного рэпера в истории

Рэпер продал 1,7 млн билетов на 76 концертов. Выступления прошли на стадионах четырех континентов. Масштаб тура беспрецедентен для мира хип-хопа, отмечает Billboard. К примеру, 50 Cent и Ники Минаж, заработавшие на турах по 100 млн долларов, выступали лишь в Северной Америке и Европе. А Дрейк, который несколько раз пересекал девятизначную отметку, ограничился США и Канадой в своем последнем туре «It’s All a Blur».

Крупнейшей остановкой «Circus Maximus» стал австралийский Мельбурн. Два концерта в этом городе 22 и 23 октября собрали 12,6 млн долларов и 115 тыс. зрителей. Новый тур Скотта превзошел его предыдущий «Astroworld: Wish You Were Here» во всех отношениях. В 2018–2019 годах он отыграл на 20 концертов меньше и заработал лишь 60 млн.