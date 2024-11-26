«Circus Maximus» Трэвиса Скотта стал самым кассовым туром сольного рэпера в истории

Тур Трэвиса Скотта «Circus Maximus» собрал 209,3 млн долларов. Это рекорд для сольного рэп-тура за всю историю, сообщает Billboard.

Рэпер продал 1,7 млн билетов на 76 концертов. Выступления прошли на стадионах четырех континентов. Масштаб тура беспрецедентен для мира хип-хопа, отмечает Billboard. К примеру, 50 Cent и Ники Минаж, заработавшие на турах по 100 млн долларов, выступали лишь в Северной Америке и Европе. А Дрейк, который несколько раз пересекал девятизначную отметку, ограничился США и Канадой в своем последнем туре «It’s All a Blur».

Крупнейшей остановкой «Circus Maximus» стал австралийский Мельбурн. Два концерта в этом городе 22 и 23 октября собрали 12,6 млн долларов и 115 тыс. зрителей. Новый тур Скотта превзошел его предыдущий «Astroworld: Wish You Were Here» во всех отношениях. В 2018–2019 годах он отыграл на 20 концертов меньше и заработал лишь 60 млн.

По числу проданных билетов среди рэп-туров «Circus Maximus» уступает лишь совместному «On the Run II» Jay-Z и Бейонсе, который состоялся в 2018-м. Единственный сольный рэпер, который смог продать более миллиона билетов за тур ― 50 Cent с его прошлогодним «The Final Lap», посвященным 20-летию альбома «Get Rich or Die Tryin».