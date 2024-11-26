«Circus Maximus» Трэвиса Скотта стал самым кассовым туром сольного рэпера в истории

Сегодня / 10:08
Кортни Б.Вэнс заменит Лэнса Реддика в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»
Сегодня / 12:55
«Миллионер из трущоб» может получить сиквел
Сегодня / 12:30
Журналистке из Читы дали 4 года тюрьмы за сотрудничество с иностранной организацией
Сегодня / 12:08
«Меня публично унизили»: Кира Найтли больше не будет сниматься во франшизах
Сегодня / 11:19
Кендрик Ламар выпустил клип на трек «Squabble Up» с нового альбома «GNX»
Сегодня / 11:10
В парке Горького открылись кафе для белок
Сегодня / 09:38
Глен Пауэлл объявил конкурс двойников. Победитель получит роль в фильме
Сегодня / 09:05
Съемки второго сезона «Миротворца» завершились
Сегодня / 04:13
Джуд Лоу рассказал, что английский домик из «Отпуска по обмену» не существует в реальности
Сегодня / 03:45
«Гладиатор-2» закрепил место Ридли Скотта в топ-10 самых кассовых режиссеров в истории
Сегодня / 02:53
Шарлиз Терон присоединится к новому фильму Кристофера Нолана
Сегодня / 01:49
Лана Дель Рей выпустит десятый альбом весной 2025 года
Сегодня / 00:43
Южная Корея стала первой страной, где роботы заняли 10% рабочих мест в промышленном секторе
Сегодня / 00:01
Мэттью Бродерик и его сын снимутся в сериале «Элсбет»
Вчера / 23:00
Британские ученые сделали спагетти в 200 раз тоньше человеческого волоса
Вчера / 22:41
В Магаданской области двое подростков управляли ОПГ и торговлей наркотиками по всей России
Вчера / 22:36
В Польше нашли клад из монет времен Священной Римской империи стоимостью 12 млн рублей
Вчера / 21:14
В Минпромторге обсудили выдачу играм удостоверений как у кино. Разразботчикам идея не понравилась
Вчера / 20:50
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раздадут соцработникам и участникам спецоперации
Вчера / 20:47
В Курской области на деревьях появились «ледяные волосы». Это редкое природное явление
Вчера / 20:05
Появился тизер лайв-адаптации «Лило и Стича»
Вчера / 19:50
В Екатеринбурге во второй раз отменили концерт солиста «Агаты Кристи»
Вчера / 19:36
В Греции 80-летний мужчина вновь пошел в школу. Он бросил учебу еще подростком
Вчера / 18:37
Власти Чехии намерены отказывать в гражданстве россиянам, желающим сохранить паспорт России
Вчера / 18:03
Юрий Стоянов открывает сезон охоты на мошенников в трейлере «Мамонтов»
Вчера / 17:33
Два Джима Кэрри, Киану Ривз и истребитель планет: смотрим новый трейлер «Соника-3»
Вчера / 17:22
ДНК-тест американки выявил причастность ее бабушки к нераскрытому убийству
Вчера / 17:06
Вышел трейлер первой части сериала «Сто лет одиночества»
Вчера / 16:37
Никиту Журавеля приговорили к 13,5 года колонии за госизмену
Вчера / 16:13
В «Ельцин Центре» отменили выступление правнучки Никиты Хрущева
Вчера / 15:25
Команда «Аркейна» работает еще над двумя сериалами по League of Legends
Вчера / 13:40
В Боливии нашли 1 тонну кокаина, замаскированного под миндаль
Вчера / 13:28
Раскольников погружается в безумие в трейлере второй части сериала «Преступление и наказание»
Вчера / 13:09
В Большом театре билеты на «Щелкунчика» не будут продавать в кассах
Вчера / 12:05
В Равенне откроют музей в здании, где у Байрона был роман с женой владельца-аристократа

«Circus Maximus» Трэвиса Скотта стал самым кассовым туром сольного рэпера в истории

Сегодня в 12:11
Фото: Theo Wargo/Getty Images

Тур Трэвиса Скотта «Circus Maximus» собрал 209,3 млн долларов. Это рекорд для сольного рэп-тура за всю историю, сообщает Billboard.

Рэпер продал 1,7 млн билетов на 76 концертов. Выступления прошли на стадионах четырех континентов. Масштаб тура беспрецедентен для мира хип-хопа, отмечает Billboard. К примеру, 50 Cent и Ники Минаж, заработавшие на турах по 100 млн долларов, выступали лишь в Северной Америке и Европе. А Дрейк, который несколько раз пересекал девятизначную отметку, ограничился США и Канадой в своем последнем туре «It’s All a Blur».

Крупнейшей остановкой «Circus Maximus» стал австралийский Мельбурн. Два концерта в этом городе 22 и 23 октября собрали 12,6 млн долларов и 115 тыс. зрителей. Новый тур Скотта превзошел его предыдущий «Astroworld: Wish You Were Here» во всех отношениях. В 2018–2019 годах он отыграл на 20 концертов меньше и заработал лишь 60 млн.

По числу проданных билетов среди рэп-туров «Circus Maximus» уступает лишь совместному «On the Run II» Jay-Z и Бейонсе, который состоялся в 2018-м. Единственный сольный рэпер, который смог продать более миллиона билетов за тур ― 50 Cent с его прошлогодним «The Final Lap», посвященным 20-летию альбома «Get Rich or Die Tryin».

Трэвис Скотт запустил «Circus Maximus» в поддержку своего четвертого студийного альбома «Utopia», который вышел в июле 2023 года. Пластинка дебютировала на вершине чарта Billboard 200 и оставалась там в течение четырех недель.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами