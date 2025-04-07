Англоязычный дебют Педро Альмодовара «Комната по соседству» выйдет на Netflix 19 апреля

Фильм стал англоязычным дебютом для испанского режиссера. Сюжет картины рассказывает о писательнице бестселлеров Ингрид (Джулианна Мур), которая воссоединяется с военной репортершей Мартой (Тильда Суинтон) после разлуки. Две женщины погружаются в свое прошлое, но у Марты есть просьба, которая проверит их укрепившуюся связь.