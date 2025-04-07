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Англоязычный дебют Педро Альмодовара «Комната по соседству» выйдет на Netflix 19 апреля

Сегодня в 07:17
Фото: Movistar Plus+

«Комната по соседству» Педро Альмодовара выйдет на Netflix уже 19 апреля. Об этом сообщается в соцсетях стриминга.

Фильм стал англоязычным дебютом для испанского режиссера. Сюжет картины рассказывает о писательнице бестселлеров Ингрид (Джулианна Мур), которая воссоединяется с военной репортершей Мартой (Тильда Суинтон) после разлуки. Две женщины погружаются в свое прошлое, но у Марты есть просьба, которая проверит их укрепившуюся связь.

Ранее Альмодовар уже пытался снять фильм на английском языке под названием «Руководство для уборщиц». В нем должна была сыграть Кейт Бланшетт, но в 2022 году режиссер отказался от постановки.

В сентябре прошлого года за «Комнату по соседству» режиссер удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка». После премьеры фильма в Венеции ему аплодировали 18 минут и 36 секунд, что стало самыми продолжительными овациями за год.

Как только зажегся свет и зрители встали, Альмодовар поцеловал руки обеих исполнительниц главных ролей. Deadline предполагает, что затянувшиеся овации можно объяснить тем, что троица спустилась с галерки и хлопала вместе со зрителями. Те же в ответ повторяли: «Педро! Педро! Педро!»

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