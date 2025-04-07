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Креативный директор Tom Ford «удочерил» слоненка

Сегодня в 06:57
Фото: @h.a

Креативный директор Tom Ford Хайдер Акерманн стал приемным опекуном слонихи по имени Вамата. Об этом он рассказал у себя в инстаграме*.

Вамата ― сирота, которую нашли в возрасте 12 месяцев в одиночестве у реки Тива. Сейчас она находится под защитой фонда Sheldrick Wildlife Trust, который занимается спасением и реабилитацией диких животных Кении.

Акерманн провел немного времени со своей подопечной и выложил в соцсети фото их встречи. В своем посте он поблагодарил команду Sheldrick Wildlife Trust за заботу о Вамате.

Ранее Акерманн уже проявлял интерес к природоохранной деятельности. Например, по его инициативе бренд Canada Goose поддержал организацию Polar Bears International, занимающуюся сохранением популяции полярных медведей и их среды обитания.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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