Креативный директор Tom Ford «удочерил» слоненка

Креативный директор Tom Ford Хайдер Акерманн стал приемным опекуном слонихи по имени Вамата. Об этом он рассказал у себя в инстаграме*.
Вамата ― сирота, которую нашли в возрасте 12 месяцев в одиночестве у реки Тива. Сейчас она находится под защитой фонда Sheldrick Wildlife Trust, который занимается спасением и реабилитацией диких животных Кении.
Акерманн провел немного времени со своей подопечной и выложил в соцсети фото их встречи. В своем посте он поблагодарил команду Sheldrick Wildlife Trust за заботу о Вамате.
Ранее Акерманн уже проявлял интерес к природоохранной деятельности. Например, по его инициативе бренд Canada Goose поддержал организацию Polar Bears International, занимающуюся сохранением популяции полярных медведей и их среды обитания.
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