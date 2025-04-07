Кантемир Балагов приступил к съемкам своего дебютного англоязычного фильма

Кантемир Балагов приступил к съемкам фильма «Butterfly Jam» («Варенье из бабочек»). У себя в инстаграме* он опубликовал хлопушку, на которой указана дата ― 2 апреля.
Оператором картины выступает Джомо Фрей, который снимал «Мальчишек из „Никеля“». В производстве участвуют компания AR Content Александра Роднянского**, продюсер «Эмилии Перес» Паскаль Кошете и его Why Not Productions.
Главные роли в проекте, по сообщению Ioncinema, исполнят Барри Кеоган и Райли Кио. Variety в феврале писало, что они ведут переговоры об участии в «Butterfly Jam». Ожидается, что картина будет готова к участию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в следующем году.
Сценарий для фильма был написан Балаговым в соавторстве с писательницей Мариной Степновой, автором романа «Женщины Лазаря». Изначально картина называлась «Моника» и должна была сниматься в России.
Сюжет рассказывает о 15-летнем подростке, который живет в черкесской общине в Нью-Джерси, где его отец и тетя держат закусочную с национальной кухней. Бизнес идет плохо. В свободное время главный герой тренируется, чтобы стать профессиональным рестлером. После того как одна из неудачных затей отца приводит к катастрофе, подростку приходится переосмыслить взаимоотношения с ним.
Карьера Кантемира Балагова началась после выпуска из мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый фильм — «Теснота» — получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017 года.
Его следующая картина — «Дылда» — также была удостоена «Особого взгляда» на Каннском кинофестивале 2019 года, а сам россиянин получил награду за лучшую режиссуру. Этот фильм также был отправлен от России на «Оскар» и попал в шорт-лист, но победить там не сумел.
В 2021 году стало известно, что Балагов снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас». Позже он покинул проект из‑за творческих разногласий, но, по его словам, 40% отснятого материала попали в первую серию.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.