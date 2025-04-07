Кантемир Балагов приступил к съемкам своего дебютного англоязычного фильма

Сюжет рассказывает о 15-летнем подростке, который живет в черкесской общине в Нью-Джерси, где его отец и тетя держат закусочную с национальной кухней. Бизнес идет плохо. В свободное время главный герой тренируется, чтобы стать профессиональным рестлером. После того как одна из неудачных затей отца приводит к катастрофе, подростку приходится переосмыслить взаимоотношения с ним.