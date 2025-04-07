«Это хорошо сыгранная чушь»: Борис Джонсон раскритиковал показ сериала «Переходный возраст» в школах

«Если вы не смотрели „Переходный возраст“, я сэкономлю вам время: это чушь. Хорошо сыгранная, но все же чушь». Он также назвал изображение в сериале «инцелов» как причины подростковой преступности с применением ножей «неуместным», отметив: «В отличие от подростковой пары в этом сериале, в реальности и жертвы, и преступники чаще всего — темнокожие юноши».