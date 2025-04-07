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«Это хорошо сыгранная чушь»: Борис Джонсон раскритиковал показ сериала «Переходный возраст» в школах

Сегодня в 07:56
Фото: Warp Films

Экс-премьер Британии Борис Джонсон раскритиковал планы действующего премьера Кира Стармера по показу сериала «Переходный возраст» в средних школах.

Джонсон высказался после того, как Стармер сказал создателям сериала, что его было «очень тяжело смотреть» вместе с собственными детьми-подростками, и что сериал стал «факелом, который очень ярко светит на сочетание проблем, на которые многие люди не знают, как реагировать».

Джонсон раскритиковал это решение, назвав сериал со Стивеном Грэмом в главной роли «хорошо поставленной чушью». В своей последней колонке для Daily Mail экс-премьер написал:

«Кем он себя возомнил, чтобы указывать учителям, какие телепрограммы показывать детям? Согласно BBC — а если уж BBC нельзя верить, то кому вообще можно? — Стармер лично распорядился, чтобы во всех школах страны показывали четырёхсерийную драму.

Объявив об этом с полным премьерским пафосом в священной атмосфере зала заседаний кабинета министров, Кейр Стармер идеально выразил фундаментальную некомпетентность этого правительства — его тошнотворное морализаторство, лицемерие и показную прогрессивность».

Политик добавил, что показ сериала во время уроков демонстрирует «жестокое равнодушие правительства к реальным образовательным потребностям детей», и добавил:

«Если вы не смотрели „Переходный возраст“, я сэкономлю вам время: это чушь. Хорошо сыгранная, но все же чушь». Он также назвал изображение в сериале «инцелов» как причины подростковой преступности с применением ножей «неуместным», отметив: «В отличие от подростковой пары в этом сериале, в реальности и жертвы, и преступники чаще всего — темнокожие юноши».

При этом соавтор сериала Джек Торн уже отверг эту теорию, сказав: «Абсурдно говорить, что [преступления с ножом] совершают только чернокожие мальчики. Это абсурд. Это неправда. История показывает множество случаев, когда дети всех рас совершали такие преступления.

Мы не говорим о расе. Мы говорим о мужественности. Мы пытаемся проникнуть в суть проблемы. Мы не говорим, что это касается мальчиков».

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