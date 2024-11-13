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Исследование: переутомление на работе может привести к потере контроля над эмоциями

Сегодня в 17:40
Фото: Adrian Swancar/Unsplash

Трудный день в офисе может истощать части мозга, которые отвечают за принятие решений и контроль импульсов, снижая способность управлять поведением по отношению к другим, считают итальянские ученые. Результатами их исследования поделился The Guardian.

По словам экспертов, результаты их эксперимента подтверждают теорию «истощения эго» — спорную психологическую идею о том, что сила воли это ограниченный ресурс, который исчерпывается в процессе усилий.

Из исследования также следует, что после дня высокого умственного напряжения лучше сделать перерыв, прежде чем заниматься другими задачами. «Если вы хотите поговорить с партнером, но чувствуете, что интеллектуально истощены, не делайте этого», — сказала Эрика Ордали, главный автор исследования из Школы передовых исследований IMT в Лукке, Италия. «Возьмите паузу. Отложите это на следующий день», — добавила она.

Идея об истощении эго существует уже несколько десятилетий и неоднократно подвергалась критике, так как многие специалисты не смогли добиться одинаковых результатов в своих работах. По мнению Ордали, важным фактором может быть то, что задачи, использованные в этих исследованиях, обычно длились не больше 10 минут.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Ордали и ее коллеги рассказали, как изучили влияние более продолжительной нагрузки, попросив 44 участников выполнить различные задания в течение 45 минут, включая просмотр эмоциональных видеоклипов.

Половина участников должна была использовать самоконтроль в ходе выполнения заданий, например, сдерживая эмоции во время просмотра, в то время как другая группа могла не прилагать усилий для контроля эмоций. Каждому участнику был установлен электроэнцефалограф (ЭЭГ), что позволило исследователям измерять активность мозга.

Команда обнаружила, что участники группы самоконтроля показали увеличение активности дельта-волн в областях префронтальной коры, связанных с принятием решений и контролем импульсов, по сравнению с активностью их мозга в начале эксперимента. У другой группы таких изменений не наблюдалось.

Ключевым моментом, по словам Ордали, стало то, что дельта-волны обычно наблюдаются во время сна, а не бодрствования, что указывает на то, что у участников, которые использовали самоконтроль, эти части мозга «заснули».

Затем команда предложила обеим группам поучаствовать в играх, в том числе «ястребы и голуби». В ней участники должны были решить, сотрудничать ли для обмена ресурсами или вести себя враждебно, чтобы их заполучить. 86% участников, которых не просили проявлять самоконтроль в начале исследования, вели себя мирно. Напротив, среди участников, которым изначально были даны задания на самоконтроль, только 41% вели себя как «голуби», а остальные проявляли враждебность.

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