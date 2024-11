Исследование: переутомление на работе может привести к потере контроля над эмоциями

Трудный день в офисе может истощать части мозга, которые отвечают за принятие решений и контроль импульсов, снижая способность управлять поведением по отношению к другим, считают итальянские ученые. Результатами их исследования поделился The Guardian.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Ордали и ее коллеги рассказали, как изучили влияние более продолжительной нагрузки, попросив 44 участников выполнить различные задания в течение 45 минут, включая просмотр эмоциональных видеоклипов.