«Скажи то, что боишься сказать»: вышел первый тизер второго сезона сериала «The Last of Us»

HBO выпустила первый тизер второго сезона сериала «Одни из нас» ко дню The Last of Us. Премьера продолжения состоится в 2025 году.

В ролике показан разговор между Джоэлом и пока неизвестной героиней, которую сыграла Кэтрин О’Хара. «Ты не сможешь исцелить что‑то, если не наберешься смелости сказать об этом вслух. Скажи то, что боишься сказать», — сказала О’Хара молчаливому Джоэлу.

Еще в тизере продемонстрированы моменты из игры «The Last of Us: Part II», в том числе когда Джоэл учит Элли играть на гитаре, а затем Элли играет на гитаре для Дины.

«После пяти лет мира, наступивших после событий первого сезона, общее прошлое Джоэла и Элли настигает их, втягивая в конфликт друг с другом и с миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили позади», — гласит синопсис.

В продолжении сериала к своим ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рэмси. К ним также присоединились Кейтлин Девер в роли Эбби, Изабела Мерсед в роли Дины, Янг Мазино в роли Джесси, Ариэла Барер в роли Мел, Тати Габриэль в роли Норы, Спенсер Лорд в роли Оуэна, Данни Рамирес в роли Мэнни и Джеффри Райт в роли Айзека, а также Кэтрин О’Хара.

Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высокооцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».