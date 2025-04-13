Режиссер «Minecraft в кино» не против беспорядков в кинотеатрах во время показа фильма

Режиссер «Minecraft в кино» Джаред Хесс не против беспорядков, которые зрители картины устраивают в кинозалах. Об этом он рассказал в беседе с Entertainment Weekly.
После выхода фильма в кинотеатрах в сети завирусились ролики, где юные зрители громко реагируют на знакомые по видеоигре фразы или ключевых персонажей. Например, когда Джек Блэк произносит фразу «Я Стив» или кричит «Куриный наездник!», подростки вскакивают с мест, кричат и бросают попкорн. Кинотеатры в ответ усилили меры безопасности: некоторые рассылают предупреждения о недопустимости нарушений порядка, другие вызывают полицию.
«Странно, когда копов вызывают из‑за слишком активного веселья. Это смешно, ведь речь о простых овациях и летающем попкорне. Вызвать полицию из‑за разбросанного попкорна? Это просто нелепо! Я видел столько забавных видео. Здорово, когда люди забираются друзьям на плечи, кричат в кульминационные моменты. Зрители сходят с ума, когда их ожидания оправдываются. Черт, я просто рад, что люди создают воспоминания с близкими», — считает Хесс.
«Я счастлив, что зрители снова находят радость в кинотеатрах, смотрят фильмы вместе, как сообщество. Мы слишком изолировались в своих гаджетах, а теперь снова можем делиться эмоциями. Думаю, люди жаждали этого. И они нашли это в нашем дурацком фильме», — добавил постановщик.
«Майнкрафт: Фильм» установил рекорд, собрав $313 млн в мировом прокате за первый уик-энд, — это лучший старт среди экранизаций видеоигр.