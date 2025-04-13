Режиссер «Minecraft в кино» не против беспорядков в кинотеатрах во время показа фильма

«Странно, когда копов вызывают из‑за слишком активного веселья. Это смешно, ведь речь о простых овациях и летающем попкорне. Вызвать полицию из‑за разбросанного попкорна? Это просто нелепо! Я видел столько забавных видео. Здорово, когда люди забираются друзьям на плечи, кричат в кульминационные моменты. Зрители сходят с ума, когда их ожидания оправдываются. Черт, я просто рад, что люди создают воспоминания с близкими», — считает Хесс.