В вулкане Шивелуч обнаружили новое парящее озеро

В центральной части озера ученые зафиксировали бурлящий котел диаметром до трех метров, из которого происходят выбросы воды высотой около 40 сантиметров. Поверхность водоема покрыта голубой пленкой, предположительно, состоящей из серы и ее соединений. По краям озера наблюдается активная дегазация — выход вулканических газов. Специалисты провели замеры концентрации газов с помощью портативного анализатора, а также отобрали пробы воды и пленки для лабораторного изучения.