В вулкане Шивелуч обнаружили новое парящее озеро

На Камчатке нашли новое парящее озеро на куполе вулкана Шивелуч. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Диаметр овального водоема составляет около 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток, а температура воды у его краев достигает 52°С.
В центральной части озера ученые зафиксировали бурлящий котел диаметром до трех метров, из которого происходят выбросы воды высотой около 40 сантиметров. Поверхность водоема покрыта голубой пленкой, предположительно, состоящей из серы и ее соединений. По краям озера наблюдается активная дегазация — выход вулканических газов. Специалисты провели замеры концентрации газов с помощью портативного анализатора, а также отобрали пробы воды и пленки для лабораторного изучения.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке возрастом 60–70 тысяч лет. Он включает вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч. Расположен в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
С 1999 года вулкан непрерывно извергается, периодически выбрасывая столбы пепла на высоту до 15 километров, что представляет угрозу для авиации. Ученые отмечают, что изучение нового гидротермального озера поможет лучше понять процессы в магматической системе и улучшить прогнозирование активности Шивелуча.