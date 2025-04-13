В Башкортостане пес около месяца ждет погибшего хозяина на пепелище дома

В Башкортостане пес уже месяц не покидает пепелище дома, где погиб его хозяин. О «башкирском Хатико» рассказали в пресс-службе местного управления МЧС.
Одноэтажный садовый дом в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Надежда» в Уфимском районе загорелся 24 марта. Под завалами был обнаружен погибший — 62-летний мужчина.
«До сих пор возле дома сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина», — отметили представители экстренной службы.
По их словам, сотрудники МЧС пытались забрать пса, но он никого к себе не подпускает. Теперь неравнодушные местные жители приносят еды и воды одинокому питомцу.
В МЧС подчеркнули, что эта история «не только повод для грусти, но и серьезный сигнал для всех нас. Не пренебрегай правилами пожарной безопасности».
Похожий случай наблюдали в феврале в Дагестане. Там кот более семи лет не покидал могилу своего умершего хозяина. Несмотря на заботу местной жительницы, животное постоянно возвращалось к захоронению и заслужило кличку Хатико.
Жизнь на улице серьезно подорвала здоровье кота. В апреле он скончался от болезни почек.