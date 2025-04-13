Микки Рурка выгнали из реалити-шоу «Большой брат» за гомофобию

Голливудского актера Микки Рурка попросили покинуть шоу британское реалити-шоу «Большой Брат: Знаменитости» из‑за «недопустимой лексики» и «неприемлемого поведения», рассказал Би-би-си со ссылкой на компанию ITV.
По информации издания, 72-летний Рурк вел себя угрожающе и агрессивно по отношению к другому участнику шоу — Крису Хьюзу. Несколько дней назад звезда фильма «Рестлер» получил официальное предупреждение от продюсеров шоу за «неприемлемые высказывания и поведение» в адрес другой участницы — Джоджо Сивы.
Сива обвинила Рурка в гомофобии. По ее словам, актер заявил, что собирается очень быстро выгнать ее с шоу из‑за того, что она лесбиянка, и сделал другие замечания относительно ее сексуальной ориентации.
«Микки Рурк согласился покинуть дом „Celebrity Big Brother“ сегодня вечером после обсуждения повторного использования недопустимой лексики и проявлений неприемлемого поведения», — сообщили представители шоу.