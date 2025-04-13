В Японии арестовали звезду «Васаби» Реко Хиросуэ

Суд в Японии арестовал актрису Реко Хиросуэ, известную по ролям в «Васаби» и «Ушеших». Об этом пишет NHK.
В отношении звезды возбуждено уголовное дело о нанесении побоев медсестре. Инцидент случился 7 апреля. 44-летняя актриса находилась за рулем автомобиля и врезалась в грузовик на скоростной трассе в Сидзуоке. Она получила небольшие травмы, водитель другой машины не пострадал.
После этого Хиросуэ доставили в местную больницу. Там у нее случился конфликт с 37-летней медсестрой, которая пыталась убедить ее не покидать палату и оставаться в кровати.
По версии следствия, в медучреждении актриса «пинала и царапала» пострадавшую, нанесла ей несколько травм травмы. Материалы дела передали прокуратуре, а суд утвердил арест до 19 апреля для дальнейшего расследования.
В тот же день полиция провела обыск в токийском доме Хиросуэ в рамках расследования ДТП, произошедшего в понедельник. По данным властей, во время допроса актриса была «настолько возбуждена, что не могла вести беседу».
Согласно заявлению представителей актрисы на ее сайте, после аварии Хиросуэ находилась в состоянии паники и ранила медсестру. В связи с инцидентом она приостановит актерскую деятельность.