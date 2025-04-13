Себестоимость пасхального кулича за год выросла на 10%

«Существует огромное множество вариантов куличей. Есть и с орешками, есть с изюмом, из сливок, дрожжевого и бездрожжевого теста. Поэтому в данном случае здесь нет какого‑то церковного ограничения», — подчеркнул протоиерей Михаил Безукладников.