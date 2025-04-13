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Себестоимость пасхального кулича за год выросла на 10%

Сегодня в 12:53
Фото: Elena Mozhvilo/Unsplash

Средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России за год увеличилась на 10,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз».

В этом году в сумме ингредиенты обойдутся россиянам в среднем в 234,3 рубля против 211,4 рубля в 2024 году.

В «Руспродсоюзе» подчеркнули, что рост цен на ингредиенты, особенно на сливочное масло, повлиял на увеличение затрат при приготовлении традиционного праздничного блюда.

Для расчета использовался классический рецепт, включающий 350 г муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов, а для глазури — 2 яичных белка и 100 г сахара.

Пасха в 2025 году отмечается православными христианами 20 апреля.

На уходящей неделе протоиерей Русской православной церкви разрешил освещать куличи с дубайским шоколадом.

«Существует огромное множество вариантов куличей. Есть и с орешками, есть с изюмом, из сливок, дрожжевого и бездрожжевого теста. Поэтому в данном случае здесь нет какого‑то церковного ограничения», — подчеркнул протоиерей Михаил Безукладников.

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РПЦ
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