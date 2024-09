Умер басист Херби Флауэрс, записавший хиты Дэвида Боуи и Лу Рида

Херби Флауэрс, басист, записавший легендарные песни «Walk on the Wild Side» Лу Рида и «Space Oddity» Дэвида Боуи, умер в возрасте 86 лет, передает The Guardian.

Его бас можно услышать в песнях трех сольных проектов участников The Beatles («Somewhere in England» Джорджа Харрисона, «Give My Regards to Broad Street» Пола Маккартни и «Stop and Smell the Roses» Ринго Старра), «Madman Across the Water» Элтона Джона, «Nilsson Schmilsson» Гарри Нильссона, а также на альбомах Брайана Ферри, Мелани, Кэта Стивенса и десятков других.