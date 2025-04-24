Мосгорсуд разрешил мэрии не покупать жилье «дочери ГУЛАГа»

В 1930-х годах отец Михайловой Семен Михайлов работал в Азербайджане по дипломатической линии и от властей получил жилье рядом со станцией Вешняки в Москве. В 1937 году его арестовали за участие в контрреволюционной организации и приговорили к восьми годам ссылки, а мать уволили как жену врага народа и угрожали расправой. Тогда же у супругов родилась дочь Елизавета.