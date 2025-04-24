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Мосгорсуд разрешил мэрии не покупать жилье «дочери ГУЛАГа»

Сегодня в 12:11
Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

Мосгорсуд отменил решение суда нижестоящей инстанции, обязавшего власти Москвы купить квартиру дочери репрессированного. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В январе Пресненский суд столицы впервые обязал городские власти купить квартиру «ребенку ГУЛАГа» ― 77-летней Елизавете Михайловой, дочери репрессированных москвичей, родившейся в сталинской ссылке. На стороне женщины выступала прокуратура. Однако московская мэрия заявила, что вопрос обеспечения «детей ГУЛАГа» жильем должен решаться на федеральном уровне. Мосгорсуд удовлетворил жалобу чиновников.

Адвокат Елизаветы Михайловой Ольга Подоплелова планирует обжаловать решение Мосгорсуда. В мае Пресненский суд должен рассмотреть аналогичное дело еще двух «дочерей ГУЛАГа».

В 1930-х годах отец Михайловой Семен Михайлов работал в Азербайджане по дипломатической линии и от властей получил жилье рядом со станцией Вешняки в Москве. В 1937 году его арестовали за участие в контрреволюционной организации и приговорили к восьми годам ссылки, а мать уволили как жену врага народа и угрожали расправой. Тогда же у супругов родилась дочь Елизавета.

После ссылки Михайлову запретили селиться в пределах стокилометровой зоны вокруг Москвы, Ленинграда и других крупных и закрытых городов СССР. В 1949 году мужчину снова репрессировали и выслали в Красноярский край на 25 лет.

После распада СССР Михайлова оказалась гражданкой Молдовы, но в 2007 году получила гражданство РФ. Она переехала во Владимирскую область и начала жить на полустанке на окраине леса. Женщине много раз отказывали в первоочередном праве на квартиру в том городе, где ее родители жили до ареста.

С 1991 года в России действует закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Согласно ему, репрессированные и их дети имеют право на первоочередное получение жилья в тех городах, где они жили до репрессий.

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