«КП»: Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России

При этом «КП» отмечает, что чистая прибыль театра «Золотое кольцо» из года в год снижалась. Так, ссылаясь на «открытые источники», газета пишет, что в 2022 году прибыль компании составила 2,6 млн рублей, в 2023-м — 1,1 млн, а в 2024-м — 2,7 млн при заработанных 69 млн рублей.