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«КП»: Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России

Сегодня в 14:07
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России. Ценник одного концерта поднялся до 20 млн рублей, рассказал «Комсомольской правде» («КП») промоутер компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.

«На летних корпоративах, которые у „Золотого кольца“ уже расписаны, ценник возрос до 15 — 20 млн рублей (в зависимости от места проведения закрытого праздника)», — поделился Морозов.

При этом «КП» отмечает, что чистая прибыль театра «Золотое кольцо» из года в год снижалась. Так, ссылаясь на «открытые источники», газета пишет, что в 2022 году прибыль компании составила 2,6 млн рублей, в 2023-м — 1,1 млн, а в 2024-м — 2,7 млн при заработанных 69 млн рублей.

«Какие у Гриши [Костюка, сына Кадышевой] долги, вы шутите? Он очень богатый парень, его семья неплохо заработала за годы карьеры. Хит „Веночек“ муж Нади написал много лет назад, и только в прошлом году они его вдруг запели», — подчеркнул Морозов, близкий друг семьи.

Песни Кадышевой, в особенности «Плывет веночек» 2005 года, стали популярны в соцсетях. Композиции певицы поднялись в чарты российских стримингов, а ролики с ее концертов вирустся в тиктоке.

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