Данила Козловский представит в Москве свой первый за два года спектакль «Frank»

«40 лет же не празднуют, вот я и не праздную. Но почему бы в этот день не выйти на сцену и не устроить праздник для других. Для поклонников, друзей и близких, а также для благотворительных фондов, врачей и волонтеров. Этот первый спектакль я решил сделать бесплатным, за свой счет», — подчеркнул артист.