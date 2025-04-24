Данила Козловский представит в Москве свой первый за два года спектакль «Frank»

Данила Козловский анонсировал свой первый за два года спектакль. Он получил название «Frank», премьера назначена на 3 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия из концертного агентства «Артлайф».
Спектакль покажут в Театре Эстрады, его режиссером выступил Савва Савельев. Первый показ будет приурочен к 40-му дню рождения Козловского и пройдет бесплатно, билетов на него в продаже не будет, сообщил актер. Шоу вернется в репертуар 20 июня, билеты на него уже можно приобрести на официальных сайтах.
«40 лет же не празднуют, вот я и не праздную. Но почему бы в этот день не выйти на сцену и не устроить праздник для других. Для поклонников, друзей и близких, а также для благотворительных фондов, врачей и волонтеров. Этот первый спектакль я решил сделать бесплатным, за свой счет», — подчеркнул артист.
«Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап „Frank“», — говорится в синопсисе.
Весной 2023 года в московских театрах отменили сразу несколько постановок с участием Козловского. В то же время общественник Виталий Бородин попросил правоохранительные органы проверить актера на дискредитацию армии и призывы к экстремистской деятельности. Он назвал поездку артиста в США попыткой дистанцироваться от России.
Козловский ответил, что не имеет гражданства, кроме российского, а в Америке навещал трехлетнюю дочь. Позже он подал на Бородина иск о защите чести и достоинства и выиграл — суд обязал общественника удалить из его телеграм-канала «не соответствующие действительности сведения» и выплатить истцу 1 рубль.