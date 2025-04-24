Власти намерены выдавать звезды кафе и ресторанам Москвы

Власти также сформируют электронный рейтинг заведений. Какие города, помимо столицы, присоединятся к эксперименту и когда именно он стартует, в ведомстве не уточнили — эти вопросы чиновники пока обсуждают. Сейчас в министерстве разрабатывают подзаконные акты, где будут прописаны детали проекта. В перспективе систему могут распространить на отели и социальные учреждения, например школы.