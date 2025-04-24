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Власти намерены выдавать звезды кафе и ресторанам Москвы

Сегодня в 13:20
Фото: «Яндекс Карты»

Минэкономразвития запустит в Москве пилотный проект по оценке заведений общепита. Об этом в разговоре с журналистами телеканала «Известия» заявил директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования ведомства Александр Вдовин.

По его словам, кафе и рестораны начнут получать публичную оценку. Органы будут проверять, как кафе или рестораны соблюдают нормативные требования. За исправное исполнение заведения получат отметки в виде звезд или улыбающихся смайлов, которые будут означать качество питания и которые можно разместить на фасадах.

Власти также сформируют электронный рейтинг заведений. Какие города, помимо столицы, присоединятся к эксперименту и когда именно он стартует, в ведомстве не уточнили — эти вопросы чиновники пока обсуждают. Сейчас в министерстве разрабатывают подзаконные акты, где будут прописаны детали проекта. В перспективе систему могут распространить на отели и социальные учреждения, например школы.

Роскачество выразило готовность содействовать Минэкономразвития во внедрении системы. Организация будет предоставлять регулятору результаты аудита и сертификации ресторанов, а также отзывы потребителей из своих соцсетей и мобильного приложения. Чиновники считают ключевым преимуществом проекта мотивацию бизнеса самостоятельно поддерживать высокий уровень сервиса и безопасности. Рестораторы, как отмечается, поддерживают такой подход.

Тем не менее инициативу раскритиковали общественники. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает: «С помощью звезд или баллов можно оценивать только сервис. За неисполнение требований по качеству еды нужно привлекать к ответственности».

В октябре 2021 года в России впервые прошла церемония вручения звезд «Красного гида» Michelin. Одну звезду получили семь ресторанов Москвы, включая Selfie, White Rabbit и Biologie. Всего в московский путеводитель вошло 69 заведений.

Michelin планировал расширить гид, включив рестораны Петербурга, но после начала спецоперации в Украине организация приостановила проекты в России. В октябре 2022 года команда гида заявила, что подтверждать звезды российских ресторанов не будет.

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