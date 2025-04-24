Каст «Эмили в Париже» прокомментировал уход Камиллы Разы из сериала: «Мы будем по тебе скучать»

Люсьен Лависконт (Алфи) написал большое сообщение, в котором рассказал о своем опыте работы с Разой: «С самого первого дня ты была моим наставником в этом шоу. Твоя страсть к рассказыванию историй, твое мрачное чувство юмора, твоя непоколебимая способность оставаться верной себе, даже когда все вокруг тянет в другую сторону. Ты особенная, Камилла, и для меня огромная честь, что я смог „танцевать“ с тобой все эти сезоны. Продолжай сиять. Я буду скучать по смеху с тобой. Я буду болеть за тебя во всем, что ты делаешь».