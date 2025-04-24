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Каст «Эмили в Париже» прокомментировал уход Камиллы Разы из сериала: «Мы будем по тебе скучать»

Сегодня в 13:48
Фото: Netflix

Актерский состав «Эмили в Париже» прокомментировал уход Камиллы Разы из сериала после четырех сезонов.

Актриса играла Камиль, которая изначально была девушкой влюбленного в Эмили Габриеля и стала первой подругой Эмили в Париже, когда она приехала в город на новую работу. После расставаний, примирений, помолвки и ложной беременности с Габриелем, дружбы с Эмили и бурного романа Камиль собрала вещи и покинула Париж в конце четвертого сезона.

Сегодня, 24 апреля, актриса официально сообщила, что покидает сериал. Однако, несмотря на то что она больше не будет постоянным участником, она намекает, что еще может появиться в «Эмили в Париже». Под прощальным постом каст шоу оставил слова поддержки.

«Люблю тебя, сестренка. Это было дикое путешествие и настоящее удовольствие. Ты рок-звезда. Так горжусь тобой», — написала Лили Коллинз (Эмили). Люка Браво (Габриель) также назвал Камиллу своей сестрой, а Брюно Гуэри (Люк) добавил: «Мы будем по тебе скучать».

Филиппина Леруа-Болье (Сильви Грато) согласилась с ним и сказала: «Мы будем по тебе очень скучать, ma cherie („моя дорогая“. — Прим. ред.)». Эшли Парк (Минди Чен) отметила: «Очень люблю тебя, всегда горжусь тобой».

Люсьен Лависконт (Алфи) написал большое сообщение, в котором рассказал о своем опыте работы с Разой: «С самого первого дня ты была моим наставником в этом шоу. Твоя страсть к рассказыванию историй, твое мрачное чувство юмора, твоя непоколебимая способность оставаться верной себе, даже когда все вокруг тянет в другую сторону. Ты особенная, Камилла, и для меня огромная честь, что я смог „танцевать“ с тобой все эти сезоны. Продолжай сиять. Я буду скучать по смеху с тобой. Я буду болеть за тебя во всем, что ты делаешь».

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