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Суд арестовал активы разработчиков «Мира танков» и «Мира кораблей»

Сегодня в 14:05
Иллюстрация: «Леста Игры»

Таганский суд наложил арест на активы разработчика игр «Леста Игры». Компания занимается развитием «Мира танков» и «Мира кораблей». Об этом говорится в карточке в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, на которую обратил внимание РБК.

Арест был наложен 17 апреля на ООО «Леста» (главное юрлицо «Леста Игры»), ООО «Леста Геймс Москва» (московский офис) и ООО «Леста Геймс Эдженси» (занимается изданием игр). Взыскателем по делу, как следует из данных базы СПАРК, выступает Генпрокуратура. Другие детали дела не раскрываются.

В феврале этого года «Леста Игры» отчитывалась, что по итогам 2024 года достигла рекордной выручки в 35 млрд рублей. При этом чистая прибыль составила около 16 млрд рублей, а аудитория «Мира танков», «Мира кораблей», Tanks Blitz и других проектов достигла 6,5 млн пользователей в месяц.

«В компании планируют дальнейшее расширение и развитие новых продуктов. Все прибыли реинвестируются в бизнес, и в 2024 году была приобретена новая офисная недвижимость», — цитировал «РБК Петербург» руководителя группы компаний «Леста Игры» Малика Хатажаева.

«Леста Игры» — петербургская студия видеоигр, управляющая в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она работала в составе разработчика и издателя видеоигр Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. Головной офис Wargaming сейчас базируется на Кипре, у него также есть студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и других городах.

До апреля 2022 года Wargaming присутствовал и в России. Но на фоне начала военной операции на Украине компания объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». Игры, изначально носившие английские названия World of Tanks и World of Warships, были переведены на русский.

В 2023 году Wargaming объявил о запуске сбора средств для Украины среди своих пользователей. В играх компании появились специальные наборы с контентом по украинской тематике, а все деньги от их продажи Wargaming обещал направить на приобретение Украине машин скорой помощи. «Леста» тогда выпустила сообщение, что находится вне политики и не имеет отношения к иным играм схожей тематики.

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