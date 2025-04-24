Суд арестовал активы разработчиков «Мира танков» и «Мира кораблей»

В 2023 году Wargaming объявил о запуске сбора средств для Украины среди своих пользователей. В играх компании появились специальные наборы с контентом по украинской тематике, а все деньги от их продажи Wargaming обещал направить на приобретение Украине машин скорой помощи. «Леста» тогда выпустила сообщение, что находится вне политики и не имеет отношения к иным играм схожей тематики.