Мэрилин Мэнсон, Alan Walker и Röyksopp выступят на Park Live. Фестиваль пройдет 5, 6 и 7 сентября в Алматы.
Alan Walker станет хедлайнером 5 сентября, Мэрилин Мэнсон — 6-го, а Röyksopp — 7-го. Остальной лайнап пока держится в секрете. В прошлом году на Park Live выступали Die Antwoord, Tyga, The Kooks и Скриптонит.
В 2024 году Park Live объявил о возвращении после пятилетнего перерыва. Фестиваль переместился из Москвы в Алматы, а его главным спонсором тогда выступил «Яндекс». Placebo, которые должны были стать хедлайнерами третьего дня, столкнулись с критикой после того, как объявили о своем участии.
Британскую группу обвинили в сотрудничестве с российской компанией-организатором, которая «спонсирует» военную операцию на Украине. Ранее из‑за поддержки мероприятия «Яндексом» от выступления на Park Live отказалась группа Editors.