Мэрилин Мэнсон, Alan Walker и Röyksopp выступят на Park Live

В 2024 году Park Live объявил о возвращении после пятилетнего перерыва. Фестиваль переместился из Москвы в Алматы, а его главным спонсором тогда выступил «Яндекс». Placebo, которые должны были стать хедлайнерами третьего дня, столкнулись с критикой после того, как объявили о своем участии.