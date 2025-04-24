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Мэрилин Мэнсон, Alan Walker и Röyksopp выступят на Park Live

Сегодня в 07:12

Мэрилин Мэнсон, Alan Walker и Röyksopp выступят на Park Live. Фестиваль пройдет 5, 6 и 7 сентября в Алматы.

Alan Walker станет хедлайнером 5 сентября, Мэрилин Мэнсон — 6-го, а Röyksopp — 7-го. Остальной лайнап пока держится в секрете. В прошлом году на Park Live выступали Die Antwoord, Tyga, The Kooks и Скриптонит.

В 2024 году Park Live объявил о возвращении после пятилетнего перерыва. Фестиваль переместился из Москвы в Алматы, а его главным спонсором тогда выступил «Яндекс». Placebo, которые должны были стать хедлайнерами третьего дня, столкнулись с критикой после того, как объявили о своем участии.

Британскую группу обвинили в сотрудничестве с российской компанией-организатором, которая «спонсирует» военную операцию на Украине. Ранее из‑за поддержки мероприятия «Яндексом» от выступления на Park Live отказалась группа Editors.

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