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Lionsgate объявила, кто сыграет юного Хеймитча и его возлюбленную в «Голодных играх: Рассвет жатвы»

Сегодня в 12:17
Фото: josephzada, whitneypeak

Lionsgate объявила главных исполнителей ролей в приквеле «Голодных игр» с подзаголовком «Рассвет жатвы».

Юного Хеймитча Абернати из дистрикта 12 сыграет Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэрд — Уитни Пик. В оригинальных четырех фильмах Хеймитча играл Вуди Харрельсон.

Действие приквела будет происходить через 40 лет после событий «Баллады о змеях и певчих птицах» и за 24 года до того, как Китнисс Эвердин оказалась на арене.

«Рассвет жатвы» выйдет на экраны 20 ноября 2026 года. Фрэнсис Лоренс, снявший все части франшизы, вновь займет кресло режиссера. Сценарий напишет Билли Рей.

Пять фильмов франшизы «Голодные игры» собрали в прокате более 3,3 млрд долларов и привлекли таких известных актеров, как Виола Дэвис, Джулианна Мур и Дональд Сазерленд.

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