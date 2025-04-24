Режиссер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» хотела воскресить героиню Сары Мишель Геллар

Режиссер Дженнифер Кейтин Робинсон долго пыталась вернуть героиню Сары Мишель Геллар в ребут «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», но так и не смогла. Об этом она рассказала в беседе с Entertainment Weekly.
«Я пыталась, окей? Я ее донимала! Но она мертва. Я предлагала самые сумасшедшие идеи. Говорила: «А что, если ты не умерла, а скрываешься?» А Сара отвечала: «Я была на льду. Я была мертвее некуда. Все видели мой окоченевший труп». Я продолжала: «Ну а если?..» — а она сказала: «Я мертва. Я Сара Мертвец Геллар».
После анонса ребута Геллар подтвердила People, что не будет участвовать в проекте, напомнив, что ее персонаж «однозначно мертв». «Моя лучшая подруга [Робинсон] режиссирует фильм, поэтому мы шутим, что у меня неофициальная должность — я отвечаю за целостность. Мне приходилось говорю ей, что могли сделать те или иные персонажи, а что нет. Так что у меня есть негласная роль», — шутила актриса.
Хотя Геллар не появится в новом фильме, к ролям вернутся оригинальные звезды франшизы Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. В хорроре также сыграют Мэделин Клайн, Чейз Суи Уандерс, Джона Хауэр-Кинг, Остин Николс, Билли Кэмпбелл и другие. Картина выйдет в мировой прокат 17 июля.