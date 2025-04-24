Режиссер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» хотела воскресить героиню Сары Мишель Геллар

После анонса ребута Геллар подтвердила People, что не будет участвовать в проекте, напомнив, что ее персонаж «однозначно мертв». «Моя лучшая подруга [Робинсон] режиссирует фильм, поэтому мы шутим, что у меня неофициальная должность — я отвечаю за целостность. Мне приходилось говорю ей, что могли сделать те или иные персонажи, а что нет. Так что у меня есть негласная роль», — шутила актриса.