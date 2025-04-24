Камилла Раза уходит из «Эмили в Париже»: «Ее история подошла к естественному завершению»

Этот персонаж многое для меня значил, и я чувствую, что ее история подошла к естественному завершению. Пришло время исследовать новые горизонты. Я ухожу из шоу с любовью и восхищением к актерам, съемочной группе и зрителям, которые поддерживали нас на этом пути. Спасибо за это прекрасное путешествие», — написала она в своих соцсетях.