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Камилла Раза уходит из «Эмили в Париже»: «Ее история подошла к естественному завершению»

Сегодня в 07:06
Фото: Netflix

Камилла Раза прервала молчание и высказалась о своем решении уйти из сериала «Эмили в Париже» до старта съемок пятого сезона.

«Это был по-настоящему замечательный опыт, наполненный ростом, творчеством и незабываемыми воспоминаниями. Я искренне благодарна Даррену Стару и всей команде за доверие и за возможность воплотить Камиль на экране — и за то, что оставили дверь открытой для ее возвращения, ведь она всегда будет частью мира „Эмили в Париже“.

Этот персонаж многое для меня значил, и я чувствую, что ее история подошла к естественному завершению. Пришло время исследовать новые горизонты. Я ухожу из шоу с любовью и восхищением к актерам, съемочной группе и зрителям, которые поддерживали нас на этом пути. Спасибо за это прекрасное путешествие», — написала она в своих соцсетях.

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По словам актрисы, недавно она снялась в двух сериалах: «Nero» для Netflix и «Lost Station Girls» для Disney+. Кроме того, Раза запустила собственную продюсерскую компанию, которая пока в основном занимается музыкальными клипами и короткометражками.

Актриса сыграла в сериале Камиль — наследницу шампанского дома Champère, которая быстро подружилась с Эмили Купер после ее переезда в Париж. Камилла также была бывшей девушкой Габриэля, который еще в первом сезоне влюбился в Эмили.

В четвертом сезоне Камиль держала Габриэля в уверенности, что беременна его ребенком. После того как он узнал, что девушка на самом деле не беременна, он дал понять, что они больше никогда не будут вместе. В итоге она решила уехать из Парижа.

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