Каждый второй россиянин проведет майские праздники дома

51% россиян проведет майские праздники дома, показал опрос Superjob. Его результатами поделилось РИА «Новости».
17% респондентов отправятся на дачу или в деревню, около 7% отдохнут на природе. 4% отправятся в путешествие по России, а 1% ― поедет за границу. Еще 1% проведет майские выходные в гостях.
Около 10% опрошенных будут встречать праздники на посту. Причем мужчинам это придется делать чаще, чем женщинам ― 13% против 7%.
Среди москвичей работать в праздники будут чуть больше ― 13%. В остальном показатели для Москвы схожие: 51% останутся дома, 18% уедут на дачу, 9% ― на природу. В путешествие отправятся 2–9% жителей столицы.
Выбор направлений для туризма на майские у москвичей и россиян в целом одинаковые. По России чаще всего едут в Петебург, Сочи, Калининград и Москву (если речь не о местных жителях). Среди зарубежных стран лидируют Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ.
В этом году майские праздники продлятся с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е число.