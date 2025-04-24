Каждый второй россиянин проведет майские праздники дома

Выбор направлений для туризма на майские у москвичей и россиян в целом одинаковые. По России чаще всего едут в Петебург, Сочи, Калининград и Москву (если речь не о местных жителях). Среди зарубежных стран лидируют Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ.