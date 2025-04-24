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Каждый второй россиянин проведет майские праздники дома

Сегодня в 14:03
Фото: Artem Polezhaev/Unsplash

51% россиян проведет майские праздники дома, показал опрос Superjob. Его результатами поделилось РИА «Новости».

17% респондентов отправятся на дачу или в деревню, около 7% отдохнут на природе. 4% отправятся в путешествие по России, а 1% ― поедет за границу. Еще 1% проведет майские выходные в гостях.

Около 10% опрошенных будут встречать праздники на посту. Причем мужчинам это придется делать чаще, чем женщинам ― 13% против 7%.

Среди москвичей работать в праздники будут чуть больше ― 13%. В остальном показатели для Москвы схожие: 51% останутся дома, 18% уедут на дачу, 9% ― на природу. В путешествие отправятся 2–9% жителей столицы.

Выбор направлений для туризма на майские у москвичей и россиян в целом одинаковые. По России чаще всего едут в Петебург, Сочи, Калининград и Москву (если речь не о местных жителях). Среди зарубежных стран лидируют Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ.

В этом году майские праздники продлятся с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е число.

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