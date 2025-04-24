L’One, «Хлеб» и Елка выступят на «это лето фестивале» в Москве

«Это лето фестиваль», который пройдет 31 мая и 1 июня в московском саду «Эрмитаж», поделился с «Афишей Daily» полным лайнапом. Билеты можно купить на «Афише».
К списку артистов присоединились певица Елка, пересмешники от мира поп-рэпа «Хлеб», рэп-фрешмен Eighteen, представительница неопопа Afelia и текстоцентрическая певица Женя Ефимова, инди-герои «Андеграунд» и группа из Владивостока Hehehe.
Отдельным событием станет Loud Boyz Showcace — специальная программа от лейбла «Лауд» с коллаборациями и хитами приглашенных артистов.
Они составят компанию уже объявленным ранее группам «Комната Культуры» и Nemiga, а также L’One, который в сопровождении хора представит шоу в поддержку альбома «Пиросмани».
В этом году «это лето фестиваль» пройдет не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде. 14 и 15 июня в нижегородском Александровском саду выступят выступят The Hatters, Zoloto, «Сироткин», «Обстоятельства» и другие.