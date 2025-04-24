В американском университете работает пивная лаборатория. В ней студенты придумывают новые сорта пива

Одна из них ― студентка последнего курса Эви Тран, которая изначально училась на психолога и изучала музыку, но в качестве дополнительной специальности выбрала прикладную биотехнологию. Интерес к этой области ее захватил, и она начала искать, где бы на практике применить знания о пищевой ферментации.