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В американском университете работает пивная лаборатория. В ней студенты придумывают новые сорта пива

Сегодня в 15:06
Фото: aaes.uada.edu

В Университете штата Аризона в США уже полтора года функционирует пилотная лаборатория, в которой студентов обучают варке пива. О ее работе рассказало вузовское издание Arizona Sonoran News.

Лабораторию совместно открыли факультеты наук о питании и о растениях. Сотрудникам обоих интересна ферментация в качестве предмета изучения. В основном на новую программу записываются студенты прикладной биотехнологии.

Пилотный проект сотрудничает с местными пивоварнями, куда уже отправил на стажировку семерых студентов. Несколько студентов работают в самой лаборатории на территории кампуса, где создают собственные рецепты пива с нуля.

Одна из них ― студентка последнего курса Эви Тран, которая изначально училась на психолога и изучала музыку, но в качестве дополнительной специальности выбрала прикладную биотехнологию. Интерес к этой области ее захватил, и она начала искать, где бы на практике применить знания о пищевой ферментации.

Теперь Тран варит в лаборатории светлое пиво со вкусом киви и клубники по своему рецепту. Планируется, что его будут продавать в баре на территории вуза и в одном из местных ресторанов.

В дальнейших планах университета ― открыть полноценную мини-пивоварню. В ней будут выпускать оригинальные сорта от студентов под брендом CALES Ales ― в честь колледжа сельского хозяйства College of Agriculture, Life & Environmental Sciences.

Цель проекта — изменить негативное восприятие пива, сделав акцент на его полезных и социальных сторонах. Координатор программы Ким Карлтон Крумхар говорит, что создание пивной лаборатории вызвало огромный интерес: «Кампус заговорил об этом, люди стали чаще к нам заходить».

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