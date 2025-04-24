Мультсериал по «Очень странным делам» получил название «Stranger Things: Tales From ’85»

Netflix раскрыл официальное название анимационного сериала по вселенной «Очень странных дел». Проект будет называться «Stranger Things: Tales From ’85» («Очень странные дела: Истории из 1985-го»).
«Мы всегда мечтали о том, чтобы создать анимационную версию „Очень странных дел“ в духе субботних утренних мультиков, на которых мы выросли, — и видеть, как эта мечта сбывается, невероятно волнительно», — отметили создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы.
Дафферы выступают исполнительными продюсерами нового проекта через свою продюсерскую компанию Upside Down Pictures. Вместе с ними над проектом работают Шон Леви и Дэн Коэн (21 Laps), а также шоураннер Эрик Роблес и его команда из Flying Bark Productions.
Подробности сюжета пока не раскрываются, но название указывает на 1985 год — именно тогда разворачивался третий сезон оригинального сериала.
Премьерный показ мультсериала пройдет на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси 11 июня. Когда проект появится на Netflix, пока неизвестно.