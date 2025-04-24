Мультсериал по «Очень странным делам» получил название «Stranger Things: Tales From ’85»

«Мы всегда мечтали о том, чтобы создать анимационную версию „Очень странных дел“ в духе субботних утренних мультиков, на которых мы выросли, — и видеть, как эта мечта сбывается, невероятно волнительно», — отметили создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы.