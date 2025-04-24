«Me at the zoo»: YouTube отметил 20 лет со дня публикации первого видео

На кадрах Карм стоит рядом с вольером со слонами. «Что круто, у этих животных очень длинные хоботы. Они круто выглядят. И на этом все», — говорит программист в камеру. С момента публикации пост набрал больше 356 млн просмотров.17 млн положительных реакций и почти 10,4 млн комментариев.