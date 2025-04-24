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«Me at the zoo»: YouTube отметил 20 лет со дня публикации первого видео

Сегодня в 12:11
Кадр: YouTube

Первому видео на YouTube исполнилось 20 лет. Сооснователь платформы Джавед Карим загрузил 19-секундный ролик «Me at the Zoo» 24 апреля 2005 года.

На кадрах Карм стоит рядом с вольером со слонами. «Что круто, у этих животных очень длинные хоботы. Они круто выглядят. И на этом все», — говорит программист в камеру. С момента публикации пост набрал больше 356 млн просмотров.17 млн положительных реакций и почти 10,4 млн комментариев.

Платформа отметила знаменательную дату «юдлом» — специальным логотипом, который показывается на главной странице. Если на него кликнуть, откроется специальная версия клипа Рика Эстли «Never Gonna Give You Up», составленная из фрагментов популярных видео.

Кроме того, под двумя роликами появляется специальный слайдер с тортом.

Также представители YouTube поделились статистикой за эти 20 лет. За эти годы пользователи платформы загрузили более 20 млрд роликов, а 20 млн новых видео появляются на площадке каждый день. Кроме того, юзеры в среднем пишут по 100 млн комментариев и оставляют по 3,5 млрд лайков ежедневно.

К тому же, более 300 музыкальных клипов пробили отметку в 1 млрд просмотров. Быстрее всего этого удалось достичь видео «Hello» Адель (за 88 дней), «Shape of You» Эда Ширана и «Despacito» Луиса Фонси и Daddy Yankee (по 97 дней), «Mi Gente» Джея Бальвина и Уилли Уильяма (103 дней), а также «APT.» Роуз и Бруно Марса (105 дней).

Еще YouTube анонсировал несколько новых функций. Платформа позволит оставлять голосовые комментарии большему числу авторов видео, пользователям YouTube Premium дадут возможность смотреть видео на скорости 4х, а в приложении для телевизоров обновят интерфейс.

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