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«Я действительно истязала себя»: Деми Мур рассказала о враждебных отношениях со своих телом

Сегодня в 16:50
Фото: Steve Jennings/Getty Images

Деми Мур рассказала о своем отношении к телу в молодости. Актриса, которую журнал People объявил самым красивым человеком 2025 года, призналась в интервью, что «истязала себя».

«Я действительно истязала себя. [Делала] безумные вещи, например, ездила на велосипеде от Малибу до Парамаунта — это примерно 41 километр», — вспомнила Мур. Она также «безумно» следовала диетам и занималась упражнениями, потому что «придавала большое значение» своей внешности.

Чтобы сыграть лейтенанта Джордан О’Нил в «Солдате Джейн», вспоминает Мур, она сильно качалась в спортзале и «стала гораздо больше и мускулистее». В то время она была «настолько суровой и имела гораздо более враждебные отношения со своим телом», что «просто наказывала себя». После этого фильма актриса почувствовала себя истощенной и решила установить тотальный контроль над рационом.

«У меня был момент, когда я чувствовала себя окруженной со всех сторон, когда я отступила и действительно поняла, что значит принимать свое тело таким, какое оно есть, даже если это не то тело, которое я хотела. Я действительно отступила», — сказала Мур.

Обнаженные сцены в «Субстанции», по словам Мур, позволили ей освободиться и принять себя 60-летней, а не 20-летней (хотя и в те годы она была недовольна собой). «Нагота была действительно важной частью уязвимости, которую нужно было передать», — пояснила номинантка на «Оскар».

Мур рассказывает, что сейчас доверяет своему телу, «когда оно говорит ей, что ему нужно что‑то поесть, что оно хочет пить». «Я слушаю свое тело и испытываю гораздо меньше страха. Когда я была моложе, я чувствовала, что мое тело предает меня. И поэтому я просто пыталась контролировать его. <…> [Теперь у меня] гораздо более уравновешенные отношения [с телом]», — добавила она.

В «Субстанции», написанной и снятой французской режиссеркой Корали Фаржа, Мур играет стареющую кинозвезду, которая использует наркотик, чтобы создать более молодую версию себя (в исполнении Маргарет Куолли). Актрису номинировали на «Оскар» за эту роль, но награду забрала Майки Мэдисон.

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