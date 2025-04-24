Хаски анонсировал свою первую видеоигру «Заложник»

«Его стены помнят больше, чем люди, а пациенты исчезают чаще, чем появляются результаты анализов. Исследуйте пыльные коридоры, принимайте грязевые ванны, знакомьтесь с загадочными жильцами санатория и собирайте обрывки их историй. Постарайтесь не затеряться в маршрутах, которые уводят все дальше и дальше от цели — пока вы не забудете, зачем вообще пришли», — говорится в описании.