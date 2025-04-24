Хаски анонсировал свою первую видеоигру «Заложник»

Рэпер Хаски анонсировал собственную видеоигру под названием «Заложник». Ее релиз в Steam обещан «скоро».
Игра представляет собой смесь point-and-click-квеста и рогалика, жанра игр с неповторимыми процедурно генерируемыми локациями и необратимой смертью главного героя, после которой прохождение придется начать сначала. Внешне она выглядит как проект из времен PS1 с угловатыми моделями, низкополигональными текстурами и без теней.
По сюжету герои попадают в оздоровительный санаторий «Солнечные поляны», где загадочно пропадают пациенты.
«Его стены помнят больше, чем люди, а пациенты исчезают чаще, чем появляются результаты анализов. Исследуйте пыльные коридоры, принимайте грязевые ванны, знакомьтесь с загадочными жильцами санатория и собирайте обрывки их историй. Постарайтесь не затеряться в маршрутах, которые уводят все дальше и дальше от цели — пока вы не забудете, зачем вообще пришли», — говорится в описании.
Как отметил Хаски, все его силы ушли на игру, которую он «сделал своими руками, без посторонней помощи (шутка)».
В этом году Хаски должен появиться в черно-белом триллере «Искупление». На экране он появится вместе с Сергеем Безруковым.
Кроме того, рэпера можно будет услышать на фестивале «Круто» на базе отдыха «Крутояк» во Владимирской области. В августе он приедет туда вместе с Saluki, Mirèle, DJ Stonik1917 и другими артистами.