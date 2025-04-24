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Netflix снимет сериалы по книгам «Эпоха невинности» Эдит Уортон и «Незнакомая земля» Джумпы Лахири

Сегодня в 08:30

Netflix экранизирует романы «Эпоха невинности» Эдит Уортон и «Незнакомая земля» Джумпы Лахири. Об этом сообщает Variety.

Стриминг снимет два мини-сериала. Проект по «Эпохе невинности» описывается как «страстный и душераздирающий любовный треугольник, исследующий темы свободы, долга, идентичности и любви во всех ее проявлениях».

Сценарий напишет Эмма Фрост, известная по таким сериалам, как «Испанская принцесса», «Белая принцесса» и «Белая королева». Она также выступит исполнительным продюсером и шоураннером.

Книга «Эпоха невинности» в 1921 году была удостоена Пулитцеровской премии. Роман был неоднократно экранизирован. Наиболее известной адаптацией стал фильм Мартина Скорсезе «Век невинности» 1993 года, в котором снялись Дэниел Дэй-Льюис, Мишель Пфайффер, Вайнона Райдер и Мириам Маргулис.

У «Незнакомой земли» будет восемь эпизодов. В официальном описании сериала говорится, что это «эпическая и культурно насыщенная драма о сплоченном сообществе американцев индийского происхождения, в котором люди ищут любовь и себя».

Сценарий напишет Джон Уэллс («Питт», «Бесстыдники») в соавторстве с Мадхури Шекар («Задача трех тел»). Режиссером первого эпизода выступит Ниша Ганатра («Космополитен»).

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