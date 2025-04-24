Сотрудников банка Revolut оценивают по баллам Karma

Онлайн-банк Revolut отслеживает поведение сотрудников, начисляя или списывая баллы во внутренней системе Karma. От этого зависит размер бонусных выплат, сообщает The Guardian.
Газета узнала об этом из отчета Revolut за год. В документе говорится, что Karma запустили в 2020 году, чтобы отслеживать, насколько хорошо работники соблюдают правила комплаенс-рисков (GRC). Банк утверждает, что стремится выстроить «здоровую рабочую культуру».
Баллы копятся на балансе отдельных групп работников, а затем, после подсчета, бонусные выплаты отдельных сотрудников либо урезаются, либо увеличиваются. В Revolut заявили, что Karma стала своеобразным «индикатором обратной связи, с помощью которого вознаграждается и корректируется поведение». В банке не стали раскрывать размер бонусного фонда.
«Мы увидели, что общекорпоративные показатели эффективности Karma <…> выросли на 25% с момента ее создания, что говорит об успешной привязке [правильных] действий с вознаграждением и, в конечном итоге, о создании сильной культуры управления комплаенс-рисками в бизнесе», — заявил представитель Revolut.
В прошлые годы британский банк Revolut попал в скандал из‑за несоблюдения законов ЕС и токсичной рабочей культуре. В 2023 году мошенники обманули Revolut на 20 млн долларов, из‑за которой банк при отмене транзакций по ошибке возвращал средства из собственных денег. При этом банк обнаружил эту уязвимость еще в 2021-м, но не устранил в срок. В то же время Revolut столкнулся с громкими увольнениями топ-менеджеров.