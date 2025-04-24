Сотрудников банка Revolut оценивают по баллам Karma

В прошлые годы британский банк Revolut попал в скандал из‑за несоблюдения законов ЕС и токсичной рабочей культуре. В 2023 году мошенники обманули Revolut на 20 млн долларов, из‑за которой банк при отмене транзакций по ошибке возвращал средства из собственных денег. При этом банк обнаружил эту уязвимость еще в 2021-м, но не устранил в срок. В то же время Revolut столкнулся с громкими увольнениями топ-менеджеров.