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Дэвид Харбор думал, что его персонаж из «Очень странных дел» должен был умереть в первом сезоне

Сегодня в 10:48
Фото: Netflix

Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор думал, что его персонаж Джим Хоппер умрет в первом сезоне.

Актер сыграл шерифа полиции, который становится приемным отцом Одиннадцать — девочки, чье таинственное прибытие в маленький городок Хокинс положило начало всей истории.

Харбор прочитал сценарий и был убежден, что первый сезон должен был закончиться смертью его героя от самоубийства. По его мнению, только так Джим Хоппер мог извиниться перед своей дочерью, скончавшейся от рака в раннем возрасте.

Но со временем «Очень странные дела» стали мировым хитом, и Харбор появился в последующих сезонах. В конце третьего сезона поклонники думали, что его персонаж погиб, но он вернулся живым в четвертом сезоне, а также появится в финальном, пятом.

По словам актера, фанаты были не в восторге, что его персонаж вернулся: «Я думаю, они просто были преданы красоте момента его смерти. Это было так трогательно, что, я думаю, они почти не хотели, чтобы он был жив».

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