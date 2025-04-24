Институт русского языка: в слове «звонит» изменится ударение

«Почему сейчас налево и направо говорят „звОнит“, а не „звонИт“? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом („звОнит“. — Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на „ить“ в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — отметила она.