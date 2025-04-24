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Институт русского языка: в слове «звонит» изменится ударение

Сегодня в 10:11
Фото: DjelicS/Getty Images

В будущем ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. Об этом рассказала Мария Каленчук, главная научная сотрудница Института русского языка имени Виноградова.

«Почему сейчас налево и направо говорят „звОнит“, а не „звонИт“? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом („звОнит“. — Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на „ить“ в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — отметила она.

По словам Каленчук, изменение ударения в слове «звонит» уже началось, но идет медленно.

«Это не случайность. Что тогда делать со словами „варит“, „солит“, „дружит“ и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове „звонит“ изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — заключила она.

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