Вчера / 17:01
РБК: дом-книжку на Новом Арбате решили сохранить
Сегодня / 12:25
Сотрудников банка Revolut оценивают по баллам Karma
Сегодня / 12:17
Lionsgate объявила, кто сыграет юного Хеймитча и его возлюбленную в «Голодных играх: Рассвет жатвы»
Сегодня / 12:11
«Me at the zoo»: YouTube отметил 20 лет со дня публикации первого видео
Сегодня / 12:11
Мосгорсуд разрешил мэрии не покупать жилье «дочери ГУЛАГа»
Сегодня / 11:32
Режиссер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» хотела воскресить героиню Сары Мишель Геллар
Сегодня / 10:48
Дэвид Харбор думал, что его персонаж из «Очень странных дел» должен был умереть в первом сезоне
Сегодня / 10:11
Институт русского языка: в слове «звонит» изменится ударение
Сегодня / 09:06
L’One, «Хлеб» и Елка выступят на «это лето фестивале» в Москве
Сегодня / 08:30
Netflix снимет сериалы по книгам «Эпоха невинности» Эдит Уортон и «Незнакомая земля» Джумпы Лахири
Сегодня / 08:21
Мужчина прошел 85 километров в костюме птицы, чтобы привлечь внимание к вымирающему виду
Сегодня / 07:12
Мэрилин Мэнсон, Alan Walker и Röyksopp выступят на Park Live
Сегодня / 07:06
Камилла Раза уходит из «Эмили в Париже»: «Ее история подошла к естественному завершению»
Сегодня / 06:57
Мультсериал по «Очень странным делам» получил название «Stranger Things: Tales From ’85»
Сегодня / 06:10
HBO разрабатывает сериал о трагедии в Джонстауне. Билл Хейдер напишет сценарий
Вчера / 20:04
В Китае пациенту вживили «чип трезвости»
Вчера / 19:26
Вышел тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фэннинг
Вчера / 18:29
Неоновое поле, дирижабль, горсовет в виде органа: какие арт-объекты представят на «Архстоянии»
Вчера / 15:41
Saluki, Mirèle и Хаски выступят на фестивале «Круто»
Вчера / 14:45
«Шанинке» на год запретили набирать студентов
Вчера / 14:16
Паша Техник — в последнем интервью: «Я всегда играл со смертью. Боюсь ее очень сильно»
Вчера / 13:32
Юра Борисов и Даниил Воробьев представили в Москве сериал Okko «Урок»
Вчера / 13:17
Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке
Вчера / 13:11
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Уэнсдэй»
Вчера / 12:57
Джон Сина и Идрис Эльба в трейлере новой комедии Ильи Найшуллера «Главы государств»
Вчера / 12:15
Вуди Харрельсон и Киран Калкин озвучат героев мультфильма по «Скотному двору»
Вчера / 12:08
BOBO, AVA, Tunguska : эксперты Wheretoeat назвали топ-10 ресторанов России
Вчера / 12:07
Паблик-токи, лекции и бук-хоппинг: в России впервые отметят День независимых книжных

Глава Netflix считает кинотеатры устаревшей идеей, а стриминг — спасением для Голливуда

Сегодня в 10:40
Фото: Marques Kaspbrak/Unsplash

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос уверен, что его компания спасает Голливуд на фоне «устаревания» кинотеатров. Об этом он заявил на конференции TIME100, его слова цитирует журнал Time.

Журналист спросил у главы стриминговой платформы, согласен ли он с мнением, что Netflix разрушил Голливуд. Он обратил внимание на сокращение прокатных окон кинокартин, падающие сборы премьер и переезд съемочных площадок подальше от Лос-Анджелеса.

«Нет, мы спасаем Голливуд. Прежде всего, Netflix — это очень клиентоориентированная компания. Мы показываем вам те шоу, которые вы хотите смотреть. И если касса кинотеатров сокращается, на что это указывает? На то, что зрители хотят смотреть кино дома», — ответил Сарандос.

Представитель онлайн-кинотеатра также добавил, что любит посещать кинотеатры, но отметил: «По-моему, идея кинотеатров устарела. Не для всех, но для большинства зрителей».

Ранее в тот же день Сарандос затронул тему барьеров, с которыми сталкивается индустрия развлечений, включая квоты и требования к совместному производству в Китае. «Я говорил о том, что индустрия развлечений часто не воспринимается как настоящий бизнес, и это один из примеров такого отношения», — пояснил глава Netflix.

Сарандос не упомянул политику президента США Дональда Трампа, но отметил, что сложности в отрасли существовали и до введения тарифных режимов его администрации.

На прошлой неделе гендиректор платформы предположил, что технология искусственного интеллекта может сделать кино не только дешевле, но и «на 10% лучше».

В пример он привел картину «Педро Парамо» от оператора «Ирландца» Родриго Прието. Оба фильма омолаживали актеров в кадре с помощью визуальных эффектов, однако Прието добился лучшего результата с помощью ИИ-инструментов и сделал это значительно дешевле.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами