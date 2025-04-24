Генеральный директор Netflix Тед Сарандос уверен, что его компания спасает Голливуд на фоне «устаревания» кинотеатров. Об этом он заявил на конференции TIME100, его слова цитирует журнал Time.
Журналист спросил у главы стриминговой платформы, согласен ли он с мнением, что Netflix разрушил Голливуд. Он обратил внимание на сокращение прокатных окон кинокартин, падающие сборы премьер и переезд съемочных площадок подальше от Лос-Анджелеса.
«Нет, мы спасаем Голливуд. Прежде всего, Netflix — это очень клиентоориентированная компания. Мы показываем вам те шоу, которые вы хотите смотреть. И если касса кинотеатров сокращается, на что это указывает? На то, что зрители хотят смотреть кино дома», — ответил Сарандос.
Представитель онлайн-кинотеатра также добавил, что любит посещать кинотеатры, но отметил: «По-моему, идея кинотеатров устарела. Не для всех, но для большинства зрителей».
Ранее в тот же день Сарандос затронул тему барьеров, с которыми сталкивается индустрия развлечений, включая квоты и требования к совместному производству в Китае. «Я говорил о том, что индустрия развлечений часто не воспринимается как настоящий бизнес, и это один из примеров такого отношения», — пояснил глава Netflix.
Сарандос не упомянул политику президента США Дональда Трампа, но отметил, что сложности в отрасли существовали и до введения тарифных режимов его администрации.
На прошлой неделе гендиректор платформы предположил, что технология искусственного интеллекта может сделать кино не только дешевле, но и «на 10% лучше».
В пример он привел картину «Педро Парамо» от оператора «Ирландца» Родриго Прието. Оба фильма омолаживали актеров в кадре с помощью визуальных эффектов, однако Прието добился лучшего результата с помощью ИИ-инструментов и сделал это значительно дешевле.