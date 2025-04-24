Ранее в тот же день Сарандос затронул тему барьеров, с которыми сталкивается индустрия развлечений, включая квоты и требования к совместному производству в Китае. «Я говорил о том, что индустрия развлечений часто не воспринимается как настоящий бизнес, и это один из примеров такого отношения», — пояснил глава Netflix.