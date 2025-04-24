Мужчина прошел 85 километров в костюме птицы, чтобы привлечь внимание к вымирающему виду

Мэтт Тревелян прошел 85 километров в костюме птицы, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания редкого вида в Великобритании. Об этом сообщают Independent и New York Post.
Тревелян ― сотрудник национального парка Ниддердейл в Северном Йоркшире и бывший мастер по изготовлению кукол. Он создал гигантский костюм своей любимой птицы ― большого кроншнепа. С 2015 года этот вид включен в Красный список Великобритании как находящийся под наибольшей угрозой исчезновения.
Костюм длиной около трех метров зоозащитник изготовил из расщепленного бамбука, ткани и пенопласта. На создание костюма ему потребовалось три дня.
«Большой кроншнеп — моя любимая птица, и мне очень грустно наблюдать, как их численность резко сокращается по всей Великобритании. У них удивительное пение — оно трогает до глубины души. Было здорово слышать его во время этого похода», ― отметил Мэтт.
Активист начал свое путешествие в городке Патели Бридж 19 апреля и завершил его 20-го числа у скал Брэмхэм-Рокс — как раз к Всемирному дню кроншнепа, который отмечается в понедельник. Каждый день он шагал по 12 часов без остановки.
Всемирный день кроншнепа был учрежден в 2017 году писательницей Мэри Колуэлл, чтобы привлечь внимание к сокращению численности этих птиц и проблемам, с которыми они сталкиваются ― потеря среды обитания, изменения климата и почвы.
Национальный парк в Ниддердейле ― одно из немногих мест, где до сих пор можно встретить больших кроншнепов. За последние 20 лет их численность сократилась вдвое ― до 58 тыс. особей.
«Большие кроншнепы — оседлые птицы, они каждый год возвращаются на одно и то же поле, чтобы отложить яйца и вырастить птенцов. Они предпочитают тихие поля с высокой травой, но такие поля часто используются фермерами для заготовки силоса — в процессе техника может раздавить яйца или убить птиц. Однако дело не только в фермерстве — в Великобритании много ворон и лисиц, которые воруют яйца или охотятся на взрослых птиц», ― отметил Тревелян.
Он надеется, что его акция вдохновит людей участвовать в охране природы и «взаимодействовать» с окружающей средой ответственно. «Если мы потеряем кроншнепа — мы потеряем важную часть дикой природы и британской культуры», ― подчеркнул активист.