Мужчина прошел 85 километров в костюме птицы, чтобы привлечь внимание к вымирающему виду

«Большие кроншнепы — оседлые птицы, они каждый год возвращаются на одно и то же поле, чтобы отложить яйца и вырастить птенцов. Они предпочитают тихие поля с высокой травой, но такие поля часто используются фермерами для заготовки силоса — в процессе техника может раздавить яйца или убить птиц. Однако дело не только в фермерстве — в Великобритании много ворон и лисиц, которые воруют яйца или охотятся на взрослых птиц», ― отметил Тревелян.