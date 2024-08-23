Астрологи объявили возвращение «Героев»: анонсирована новая часть Heroes of Might and Magic

Ubisoft анонсировала новую часть «Героев меча и магии» (Heroes of Might and Magic) с подзаголовком «Olden Era». Стратегия появится в раннем доступе в Steam в первой половине 2025 года, ее полноценный запуск будет позже. Выход новых «Героев» приурочен к 30-летию серии.
Действие HoMM Olden Era развернется до событий первой части и перенесет игроков на континент Джадам в мире Энрот. Разработчики обещают раскрыть происхождение некоторых известных персонажей серии.
В игре будет шесть фракций: рыцарский Храм; Сильван с лесным народом фей и сил природы; темные эльфы и жители Подземелья; вампиры и нежить Некрополиса; зараженные демонами инсектоиды Улья и еще одна секретная фракция, которую раскроют позже.
Поле битвы, которое в последних частях делилось на квадраты, теперь вновь будет разделено на шестиугольники, как это было в третьих «Героях». Отряды под управлением игрока получат вторичные способности, которые можно будет активировать, когда заполнится новая шкала энергии. К примеру, расхитители гробниц смогут призывать скелетов, отряды подземелий — вставать в уникальные боевые стойки, а лесные друиды — применять целый ряд заклинаний.
В Heroes of Might and Magic: Olden Era будет несколько режимов — сюжетная кампания, отдельные карты, на которых можно играть как в одиночку, так и группой до восьми человек, а также режим «Арена», где двум игрокам нужно выбрать героев, артефакты, навыки и существ, после чего сразу перейти к тактической битве. Помимо готовых карт их можно будет создать самостоятельно или сгенерировать случайным образом.
Две предыдущие части «Героев» (шестая и седьмая) вышли в 2011-м и 2015-м годах, получив смешанные отзывы критиков. С момента выхода Heroes of Might and Magic V, которая смогла успешно перезапустить серию и достичь популярности, сравнимой с классической третьей частью, прошло уже 18 лет.