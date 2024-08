Астрологи объявили возвращение «Героев»: анонсирована новая часть Heroes of Might and Magic

Ubisoft анонсировала новую часть «Героев меча и магии» (Heroes of Might and Magic) с подзаголовком «Olden Era». Стратегия появится в раннем доступе в Steam в первой половине 2025 года, ее полноценный запуск будет позже. Выход новых «Героев» приурочен к 30-летию серии.

Действие HoMM Olden Era развернется до событий первой части и перенесет игроков на континент Джадам в мире Энрот. Разработчики обещают раскрыть происхождение некоторых известных персонажей серии.

В игре будет шесть фракций: рыцарский Храм; Сильван с лесным народом фей и сил природы; темные эльфы и жители Подземелья; вампиры и нежить Некрополиса; зараженные демонами инсектоиды Улья и еще одна секретная фракция, которую раскроют позже.

Поле битвы, которое в последних частях делилось на квадраты, теперь вновь будет разделено на шестиугольники, как это было в третьих «Героях». Отряды под управлением игрока получат вторичные способности, которые можно будет активировать, когда заполнится новая шкала энергии. К примеру, расхитители гробниц смогут призывать скелетов, отряды подземелий — вставать в уникальные боевые стойки, а лесные друиды — применять целый ряд заклинаний.

В Heroes of Might and Magic: Olden Era будет несколько режимов — сюжетная кампания, отдельные карты, на которых можно играть как в одиночку, так и группой до восьми человек, а также режим «Арена», где двум игрокам нужно выбрать героев, артефакты, навыки и существ, после чего сразу перейти к тактической битве. Помимо готовых карт их можно будет создать самостоятельно или сгенерировать случайным образом.